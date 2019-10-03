Гуриев Сергей Маратович

Родился 21 октября 1971 года, Орджоникидзе, РСФСР, СССР.

Образование:

В 1993 г. с отличием окончил Московский физико-технический институт(МФТИ)

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые математические модели формирования инвестиций и сбережений», получил учёную степень кандидата физико-математических наук.

В 2001 защитил докторскую диссертацию по теме «Неденежные формы расчёта в российской экономике»

Трудовая деятельность:

В 1997—1998 годах стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института(MIT).

2003—2004 гг. - в качестве приглашённого профессора преподавал на экономическом факультете Принстонского университета в академическом году

В 2010 году соведущий программы «Послезавтра» на радиостанции «Эхо Москвы»

С 1998 - 2013 года работает в Российской экономической школе.

1998—2002 годы — директор Центра дополнительного профессионального образования РЭШ;

2002—2004 годы — проректор по развитию РЭШ;

2004—2013 годы — ректор РЭШ;

с 2005 года по н. в. — президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год,

С 2013 года, после эмиграции во Францию — профессор экономики парижской Школы политических наук

Участие в наблидательных советах:

Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» (2008-14)

Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» (2008-09)

Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) (2008-12)

общественного Совета Фонда «Династия» (2007-15)

Совет директоров ОАО "АльфаСтрахование" (2009-13)

Совет директоров ОАО «Российская венчурная компания» (2009-13)

Совета директоров ОАО «ЭОН Россия» (2013-14).

Награды и премии: