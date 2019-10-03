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Гуриев Сергей Маратович

Гуриев Сергей Маратович

Профессор экономики парижской Школы политических наук

Родился 21 октября 1971 года, Орджоникидзе, РСФСР, СССР.

Образование:

В 1993 г. с отличием окончил Московский физико-технический институт(МФТИ)

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые математические модели формирования инвестиций и сбережений», получил учёную степень кандидата физико-математических наук.

В 2001 защитил докторскую диссертацию по теме «Неденежные формы расчёта в российской экономике»

Трудовая деятельность:

В 1997—1998 годах стажировался на экономическом факультете Массачусетского технологического института(MIT).

2003—2004 гг. - в качестве приглашённого профессора преподавал на экономическом факультете Принстонского университета в  академическом году

В 2010 году соведущий программы «Послезавтра» на радиостанции «Эхо Москвы»

С 1998 - 2013 года работает в Российской экономической школе.

  • 1998—2002 годы — директор Центра дополнительного профессионального образования РЭШ;
  • 2002—2004 годы — проректор по развитию РЭШ;
  • 2004—2013 годы — ректор РЭШ;
  • с 2005 года по н. в. — президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год,

С 2013 года, после эмиграции во Францию — профессор экономики парижской Школы политических наук

Участие в наблидательных советах:

  • Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» (2008-14)
  • Наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» (2008-09)
  • Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) (2008-12)
  • общественного Совета Фонда «Династия» (2007-15)
  • Совет директоров ОАО "АльфаСтрахование" (2009-13)
  • Совет директоров ОАО «Российская венчурная компания» (2009-13)
  • Совета директоров ОАО «ЭОН Россия» (2013-14).

Награды и премии:

  • 2000 год — Золотая медаль Глобальной сети развития(за лучшую исследовательскую работу по институциональной экономике)
  • 2005 год — Золотая медаль Глобальной сети развития (за лучшую работу по безопасности и миграции)
  • 2001 год — премия «Лучший менеджер Российской академии наук».
  • 2006 год — включён Всемирным экономическим форумом (Давос) в число «Молодых глобальных лидеров».
  • 2009 год — включён в первую сотню Кадрового резерва Президента Российской Федерации.
  • 2012 год — лауреат Всероссийcкой премии финансистов «Репутация» 2012 года в номинации «Лучший независимый директор финансового рынка».
Гуриев Сергей Маратович
Гуриев Сергей Маратович
Профессор экономики парижской Школы политических наук
Персональная справка