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Гурам Леванович Андроникашвили

Гурам Леванович Андроникашвили

Председатель Правления АО «ForteBank»

Родился 11 августа 1979 года

Опыт работы:

2001 – 2010 гг. – Финансовая компания JP Morgan, Лондон, Великобритания, Группа Европейских финансовых институтов, Аналитик, Эксперт, Вице-президент

13.04.2012 – 05.12.2016 – АО «АВС Банк» (прежнее название АО «ForteBank»), Председатель Правления.

2010 – 2012 гг. – АО "МЕТРОКОМБАНК", Председатель Правления.

05.01.2015 – 20.12.2016 – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления.

21.12.2016 – 11.02.2018 – АО «ForteBank», Первый Заместитель Председателя Правления.

12.02.2018 – по настоящее время – АО «ForteBank», Председатель Правления.

АО ForteBank
Гурам Леванович Андроникашвили
Гурам Леванович Андроникашвили
Председатель Правления АО «ForteBank»
Персональная справка