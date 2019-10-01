Гурам Леванович Андроникашвили
Председатель Правления АО «ForteBank»
Председатель Правления
Родился 11 августа 1979 года
Опыт работы:
2001 – 2010 гг. – Финансовая компания JP Morgan, Лондон, Великобритания, Группа Европейских финансовых институтов, Аналитик, Эксперт, Вице-президент
13.04.2012 – 05.12.2016 – АО «АВС Банк» (прежнее название АО «ForteBank»), Председатель Правления.
2010 – 2012 гг. – АО "МЕТРОКОМБАНК", Председатель Правления.
05.01.2015 – 20.12.2016 – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления.
21.12.2016 – 11.02.2018 – АО «ForteBank», Первый Заместитель Председателя Правления.
12.02.2018 – по настоящее время – АО «ForteBank», Председатель Правления.