Громов Сергей Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник;

В 1991 году - Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог;

В 2002 году - Университет «Аулие-Ата», юрист.

Кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1983 годы - ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института;

1983-1985 годы - заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкомаЛенинского коммунистического союза молодежи Казахстана;

1985-1987 годы - секретарь парткома совхоза;

1987-1991 годы - второй секретарь Луговского райкома партии;

1991-1992 годы - начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский», Краснодарский край;

1992-1993 годы - генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России» города Москвы;

1993-1996 годы - первый заместитель генерального директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро», Краснодарский край;

1996-1998 годы - директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской область, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.»;

1998-2001 годы - аким Меркенского района;

2001-2003 годы - первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С января по июнь 2003 года - директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области;

2003-2004 годы - государственный инспектор организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;

2004-2007 годы - государственный инспектор Государственный инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственный контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С февраля по июль 2007 года - руководитель Центрального аппарата народно-демократической партии«Нур Отан»;

2007-2008 годы - заместитель Председателя народно-демократической партии«Нур Отан»;

2008-2011 годы - секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» - руководитель Центрального аппарата;

2011-2013 годы - заместитель Министра обороны Республики Казахстан;

С января 2016 года по 12 августа 2019 года - заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

С 14 августа 2019 года - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото с сайта nurotan.kz