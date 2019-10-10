Грищук Елена Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончила Киевский национальный университете им. Т.Г. Шевченко по специальности «психология», а в 2004 году – Открытый университет Великобритании по специальности «менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою карьеру в области подбора персонала Елена Грищук начала в 2000 году, работая сначала консультантом, а потом и руководителем проектов в рекрутинговом агентстве Addforce (Украина).

В 2004 году Елена становится партнером в компании BMR, также занимающейся поиском персонала и кадровым консалтингом.

В 2006 году Елена Грищук открывает независимую рекрутинговую компанию «Форсаж», которую в данный момент и возглавляет.

Эксперт в области рекрутинга, executivesearch, управления и развития персонала, организационного развития и корпоративной культуры.