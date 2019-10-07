Греф Герман Оскарович

Герман Оскарович Греф родился 8 февраля 1964 года в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР.

В 1990 году окончил юридический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского по специальности «Правоведение», в 1993 году – Аспирантуру юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.

В 1991-1992 годах — юрисконсульт 1 категории Комитета экономического развития и имущества администрации Петродворца и Санкт-Петербурга.

В 1992 году назначен начальником Петродворцового районного агентства Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

В 1992-1994 годах — председатель Комитета по управлению имуществом, заместитель главы администрации города Петродворец.

В 1994 году становится заместителем председателя, а затем — первым заместителем председателя Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

В 1997-1998 годах — вице-губернатор, председатель Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

В 1998-2000 годах — первый заместитель Министра государственного имущества Российской Федерации.

В 2000-2007 годах — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации.

С ноября 2007 года — Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью Столыпина П.А. II степени, орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени, Почетной грамотой и Благодарностями Президента Российской Федерации.

Удостоен высшим знаком отличия Франции – произведен в офицеры Ордена Почетного легиона.

За особые достижения в области банковского дела и личный вклад в развитие Сбербанка награжден Золотым знаком Сбербанка.

Является акционером Сбербанка: доля участия в уставном капитале – 0,0031%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,003%.