Грассе Томас

ОБРАЗОВАНИЕ:

1974 – HYPO-Bank, филиал в Мангейм, учебный курс банковского дела,

1977 – Банковская академия, г. Франкфурт, бакалавр банковского дела

1999 – Программа-тренинг J.P. Morgan, г. Нью-Йорк

ОПЫТ РАБОТЫ:

1974 – 1979 г.г. – Кредитный специалист, Менеджер по связям с корпоративными и частными клиентами HYPO-Bank, филиал в г.Мангейм

1979 – 1983 г.г. – Кредитный специалист отдела международных и синдицированных займов Hypobank International S.A., Luxembourg, Люксембург

1983 г. – Сотрудник отдела частных клиентов HYPO-Bank, г. Мюнхен

1984 – 1993 г.г. – Вице-президент, руководитель корпоративного - холдингового департамента HYPO-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, г. Мюнхен

1994 – 1997 г.г. – Руководитель отдела корпоративных клиентов, отделений HYPO-Bank в городах Ландсхут и Розенхайм

1997 -1998 г.г. – Директор корпоративного - холдингового департамента HYPO-Bank / Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, г. Мюнхен

(В это же время занимал должности Члена Совета Директоров и Наблюдательного Совета в ряде банков Европы и СНГ).

1998 – 2007 г.г. –ДиректорУправления слияний и поглощений, Директор Управления слияний и поглащений и корпоративного развития (Председатель Правления региона) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, г. Мюнхен

сентябрь 2007 – декабрь 2008 г.г. – Член Правления, Руководитель финансовой службы, Исполнительный Директор UniCredit CAIB Poland, г. Варшава

(С 1971 по 2009 работал в структуре UniCredit Group, в HypoVereinsbank AG, г. Мюнхен).

май 2009 – март 2010 г.г. – Консультант по финансовым и корпоративным вопросам TG Consult/Член Совета Директоров, Член Исполнительного Комитета Banca Intesa Russia, г. Москва/Номинальный директор Европейского банка реконструкции и развития

С марта 2010 г. – Независимый Директор АО «Альянс Банк»