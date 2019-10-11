Гончаров Игорь Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Томский политехнический институт, получив квалификацию горного инженера-геофизика;

В 2000 году - Томский университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1987 году в должности старшего техника-геофизика Якутского отдела исследований алмазных месторождений;

До 1999 года работал в Якутии — в том числе инженером-программистом в компании «Алмаз Антарекс», начальником вычислительного центра Вилюйской ГЭС-3, старшим научным сотрудником Якутского научно-исследовательского предприятия компании «АЛРОСА»;

1999–2001 годы - научный сотрудник кафедры минералогии и картографии Томского политехнического университета;

2003–2006 годы - главный геолог компаний «Западно-Малобалыкское» и ОАО «ТНК-Нижневартовск»;

2006–2008 годы - работал заместителем генерального директора по разработке месторождений нефтяной компании «Норд Империал»;

В 2010 году после двух лет работы в должности главного инженера ОАО «ТомскНИПИнефть», стал генеральным директором «Норд Империал»;

С ноября 2015 года - член совета директоров РД КМГ, а также старший вице-президент по добыче нефти и газа АО «Национальная компания «КазМунайГаз» («НК КМГ»);

С сентября 2016 года - председатель совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз».