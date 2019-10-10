Голобурда Дмитрий Васильевич
Председатель Комитета по информационной безопасности МОАП РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специальность «Правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С июня по октябрь 1995 года - сотрудник научно-исследовательского института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
1995-2009 годы - работал в системе обеспечения правительственной связи;
2009-2012 годы - первый заместитель директора Республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций»;
2012-2014 годы - первый заместитель директора Специальной информационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
С апреля по октябрь 2014 года - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации;
2014-2016 годы - заместитель Председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
С июля по ноябрь 2016 года - И.о. Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;
С ноября 2016 года - февраль 2018 года - вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
С 21 февраля 2018 года - председатель Комитета по информационной безопасности МОАП РК