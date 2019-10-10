Годунова Наталья Николаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (экономист);

Финансовую академию при Правительстве РФ.



Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала с должности экономиста кредитного отдела «Агропромбанк «Урал»;



1997-2006 годы — ведущий специалист, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета управления госимуществом и активами в г. Уральск, начальник отдела аппарата акима области, директор департамента экономики и бюджетного планирования;

2006-2009 годы — советник акима Мангистауской области;

2009-2011 годы — консультант, заместитель, исполняющая обязанности Торгового представителя РК в РФ;

2012-2013 года до назначения работала советником заместителя Премьер-министра РК по экономике;

2013-2015 годы - заместитель акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики и финансов;

С декабря 2015 года - секретарь партии «Нұр Отан».

С февраля 2018 года - председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

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