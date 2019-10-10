Годунова Наталья Николаевна
Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (экономист);
Финансовую академию при Правительстве РФ.
Кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начала с должности экономиста кредитного отдела «Агропромбанк «Урал»;
1997-2006 годы — ведущий специалист, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета управления госимуществом и активами в г. Уральск, начальник отдела аппарата акима области, директор департамента экономики и бюджетного планирования;
2006-2009 годы — советник акима Мангистауской области;
2009-2011 годы — консультант, заместитель, исполняющая обязанности Торгового представителя РК в РФ;
2012-2013 года до назначения работала советником заместителя Премьер-министра РК по экономике;
2013-2015 годы - заместитель акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики и финансов;
С декабря 2015 года - секретарь партии «Нұр Отан».
С февраля 2018 года - председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
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