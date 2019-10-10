Глотов Евгений Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности«международное право»; Магистратуру по программе«Болашак», Великобритания, 2013 год.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2006 году менеджером ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

2007-2008 годы — занимал должность исполнительного директора Корпоративного фонда «Будущее без наркотиков»;

2008-2009 годы — работал председателем ОО «Союз Сельской Молодежи Казахстана»;

2009-2011 годы — заместитель директора, директор ТОО «Агроиздат»;

2011-2014 годы — занимал должность директора ТОО «СТИЛСОФТ-АСТАНА»;

В 2015 году — работал в должности главного инспектора, заведующего организационно-инспекторским отделом аппарата акима Северо-Казахстанской области;

2015-2016 годы — руководитель КГУ «Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области»;

С ноября 2016 года - назначен заместителем акима города Петропавловск по социальной сфере.