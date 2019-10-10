Глотов Евгений Сергеевич
Заместитель акима города Петропавловск по социальной сфере
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности«международное право»; Магистратуру по программе«Болашак», Великобритания, 2013 год.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2006 году менеджером ОЮЛ «Конгресс
молодежи Казахстана»;
2007-2008 годы — занимал должность исполнительного директора Корпоративного фонда «Будущее без наркотиков»;
2008-2009 годы — работал председателем ОО «Союз Сельской Молодежи Казахстана»;
2009-2011 годы — заместитель директора, директор ТОО «Агроиздат»;
2011-2014 годы — занимал должность директора ТОО «СТИЛСОФТ-АСТАНА»;
В 2015 году — работал в должности главного инспектора, заведующего организационно-инспекторским отделом аппарата акима Северо-Казахстанской области;
2015-2016 годы — руководитель КГУ «Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области»;
С ноября 2016 года - назначен заместителем акима города Петропавловск по социальной сфере.