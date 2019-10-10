Гариков Димитрий Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Семипалатинский строительный техникум, затем Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева. Специальность: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, техник-строитель-технолог; промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - АО «Служба быта» с. Бородулиха Бородулихинского района;

1999-2000 годы - оператор Бородулихинской МАЗС;

С января по июнь 2000 года - главный специалист аппарата акима Бородулихинского района;

2000-2001 годы - заведующий АЗС с. Дмитриевка Бородулихинского района;

2002-2006 годы - начальник государственного коммунального многоотраслевого предприятия «Коммунальное хозяйство»;

С января по июнь 2006 года - начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО;

2006-2009 годы - начальник ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бородулихинского района ВКО»;

2009-2010 годы - заместитель акима Бородулихинского района ВКО;

2010-2011 годы - начальник ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»;

2011-2013 годы - заместитель акима города Семей. Курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, строительства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и связи;

2013-2014 годы - аким города Курчатов;

27 декабря 2014 года по 19 сентября 2016 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства.