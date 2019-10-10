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Галимова Алия Кайратовна

Галимова Алия Кайратовна

Председатель Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби. 

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Современная сельская семья казахов Северного Казахстана (этносоциологическое исследование)», (2000).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1995 годы - преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа;
1995-2000 годы - преподаватель Павлодарского государственного университета;
2000-2003 годы - преподаватель Евразийского университета;
2003-2008 годы - главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан;
2008-2010 годы - заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2010-2012 годы - заместитель акима Павлодарской области;
2012-2015 годы - ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан;
С октября 2015 года – депутат мажилиса парламента РК;






С ноября 2016 года - назначена председателем Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

21 ноября 2016 года - назначена уполномоченным по этике Министерства по делам религий и гражданского общества РК.



Галимова Алия Кайратовна
Галимова Алия Кайратовна
Председатель Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК
Персональная справка