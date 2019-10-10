Галимова Алия Кайратовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Современная сельская семья казахов Северного Казахстана (этносоциологическое исследование)», (2000).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1995 годы - преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа;

1995-2000 годы - преподаватель Павлодарского государственного университета;

2000-2003 годы - преподаватель Евразийского университета;

2003-2008 годы - главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

2008-2010 годы - заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;

2010-2012 годы - заместитель акима Павлодарской области;

2012-2015 годы - ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан;

С октября 2015 года – депутат мажилиса парламента РК;

С ноября 2016 года - назначена председателем Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

21 ноября 2016 года - назначена уполномоченным по этике Министерства по делам религий и гражданского общества РК.



