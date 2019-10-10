Галимова Алия Кайратовна
Председатель Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.
Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Современная
сельская семья казахов Северного Казахстана (этносоциологическое
исследование)», (2000).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1995 годы - преподаватель
Казахско-германского технического бизнес-колледжа;
1995-2000 годы - преподаватель Павлодарского государственного университета;
2000-2003 годы - преподаватель Евразийского университета;
2003-2008 годы - главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан;
2008-2010 годы - заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2010-2012 годы - заместитель акима Павлодарской области;
2012-2015 годы - ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан;
С октября 2015 года – депутат мажилиса парламента РК;
С ноября 2016 года - назначена председателем Комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;
21 ноября 2016 года - назначена уполномоченным по этике Министерства по делам религий и гражданского общества РК.