Галиева Дина Тулеубековна
Заместитель председателя Национального банка РК; Председатель совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ)
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончила Алма - Атинский институт народного хозяйства по специальности: финансы и кредит.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2005 по 2006 годы работала Советником Председателя Правления Аппарата Председателя Правления АО "НПФ "Народного Банка Казахстана";
С 2006 по 2009 годы работала Первым заместителем Председателя Правления АО "НПФ "Народного Банка Казахстана";
С 2009 года назначена Заместителем Председателя Национального Банка РК.
С 29 апреля 2009 года избрана членом Совета директоров АО "НПФ "ГНПФ".
С 3 марта 2009 года распоряжением Президента Казахстана назначена на должность заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
С 3 сентября 2014 года - назначена на должность председателя совета директоров ЕНПФ;
С февраля 2015 года - заместитель председателя Национального банка РК.