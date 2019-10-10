Галиева Дина Тулеубековна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончила Алма - Атинский институт народного хозяйства по специальности: финансы и кредит.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 по 2006 годы работала Советником Председателя Правления Аппарата Председателя Правления АО "НПФ "Народного Банка Казахстана";

С 2006 по 2009 годы работала Первым заместителем Председателя Правления АО "НПФ "Народного Банка Казахстана";

С 2009 года назначена Заместителем Председателя Национального Банка РК.

С 29 апреля 2009 года избрана членом Совета директоров АО "НПФ "ГНПФ".

С 3 марта 2009 года распоряжением Президента Казахстана назначена на должность заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан;



С 3 сентября 2014 года - назначена на должность председателя совета директоров ЕНПФ;



С февраля 2015 года - заместитель председателя Национального банка РК.