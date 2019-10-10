Галиев Жан Сержанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский государственный университет мировых языков и международных отношений, в 1996 году — Институт переводчиков и международных отношений, в 1998 году — Международный институт государственного управления при Премьер-министре Франции, Институт прав человека, Академию международного права, в 2006 году — Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Советник первого класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 1996 год — эксперт-языковед Национальной высшей школы государственного управления при Президенте Республики Казахстан (НВШГУ).

С 1996 по 1997 год — помощник директора Национальной высшей школы государственного управления при Президенте Республики Казахстан (НВШГУ).

С 1999 по 2001 год — референт, третий секретарь, второй секретарь Департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2001 по 2005 год — третий секретарь, второй секретарь Посольства Республики Казахстан во Французской Республике (Париж).

С 2005 по 2006 год — начальник отдела стран Западной Европы Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 год — начальник управления Европы Департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 год — советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Герцогстве Люксембург, при Европейском союзе и НАТО(Брюссель).

С 2010 по 2016 год — советник-посланник Посольства Республики Казахстан во Французской Республике и Княжестве Монако(Париж).

С 2017 года — посол по особым поручениям(экономическая дипломатия), член Коллегии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Чрезвычайный и Полномочный Посл Республики Казахстан во Французской Республике.

С 12 апреля 2018 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции, Португалии и Княжестве Монако, а также по совместительству постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО.

С сентября 2019 года - освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Португальской Республике.

