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Гаджиев Камил Абдурашидович

Гаджиев Камил Абдурашидович

Президент промоутерской компании "Fight Nights Global"

Родился 25 июня 1978 года, г. Москва. 

Спортивный функционер, общественный деятель. Президент промоутерской компании «Fight Nights Global», 1-й заместитель генерального директора Хоккейного Клуба "Адмирал" (Владивосток) , победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо.

Образование:

  • Окончил общеобразовательную школу номер 126 города Москвы с отличием.
  • Окончил СГУ, факультет юриспруденции (2004) и РГУФК, институт повышения квалификации и переподготовки кадров (2012). C 12 лет занимался в секциях карате и самбо, с 1999 года под руководством Николая Анатольевича Елесина в отделении смешанных единоборств в УСК «Самбо 70». 

Семья: 

По национальности Лакец. Отец — Гаджиев Абдурашид Гаджиевич, ученый, профессор, доктор исторических наук. Мать — Гаджиева Элеонора Шапиевна, врач — терапевт. Сестра — Гаджиева Сиана Абдурашидовна — врач-гинеколог. 

Женат, трое детей

Награды:

  • Лауреат премии "BOSS года 2016" по версии журнала GQ
  • "Промоутер года" по версии телеканала "Боец"
  • Награждён почетными грамотами Федерации самбо Москвы (за вклад в развитие самбо), Федерации Хоккея России (ФХР), ФСКН и МВД России.
  • Награждён медалью ФСКН России.

Социальные сети: 

  • Instagram: https://instagram.com/kamilgadzhiev
Гаджиев Камил Абдурашидович
Гаджиев Камил Абдурашидович
Президент промоутерской компании "Fight Nights Global"
Персональная справка