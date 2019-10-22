Гаджиев Камил Абдурашидович

Родился 25 июня 1978 года, г. Москва.

Спортивный функционер, общественный деятель. Президент промоутерской компании «Fight Nights Global», 1-й заместитель генерального директора Хоккейного Клуба "Адмирал" (Владивосток) , победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо.

Образование:

Окончил общеобразовательную школу номер 126 города Москвы с отличием.

Окончил СГУ, факультет юриспруденции (2004) и РГУФК, институт повышения квалификации и переподготовки кадров (2012). C 12 лет занимался в секциях карате и самбо, с 1999 года под руководством Николая Анатольевича Елесина в отделении смешанных единоборств в УСК «Самбо 70».

Семья:

По национальности Лакец. Отец — Гаджиев Абдурашид Гаджиевич, ученый, профессор, доктор исторических наук. Мать — Гаджиева Элеонора Шапиевна, врач — терапевт. Сестра — Гаджиева Сиана Абдурашидовна — врач-гинеколог.

Женат, трое детей

Награды:

Лауреат премии "BOSS года 2016" по версии журнала GQ

"Промоутер года" по версии телеканала "Боец"

Награждён почетными грамотами Федерации самбо Москвы (за вклад в развитие самбо), Федерации Хоккея России (ФХР), ФСКН и МВД России.

Награждён медалью ФСКН России.

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