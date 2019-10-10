Габдуллин Манарбек Сериккалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил ЗКГУ им. М.Утемисова по специальности юриспруденция.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В органах внутренних дел работает с 1994 года.

Трудовую деятельность начинал с должности участкового инспектора, затем старшего участкового, инспектора отделения, замначальника и начальника отдела по организации деятельности участковых инспекторов полиции, старшего инспектора по особым поручениям, заместителя начальника УВД г. Уральска;

2006-2013 годы - возглавлял управление общественной безопасности ДВД ЗКО;

2013-2015 годы - начальник УВД г.Уральск;

С января 2016 года - глава местной полиции Западно-Казахстанской области.

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