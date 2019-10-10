Габдуллин Манарбек Сериккалиевич
Начальник местной полицейской службы Западно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году окончил ЗКГУ им. М.Утемисова по специальности юриспруденция.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В органах внутренних дел работает с 1994 года.
Трудовую деятельность
начинал с должности участкового инспектора, затем старшего участкового,
инспектора отделения, замначальника и начальника отдела по организации
деятельности участковых инспекторов полиции, старшего инспектора по особым
поручениям, заместителя начальника УВД г. Уральска;
2006-2013 годы - возглавлял управление общественной безопасности ДВД ЗКО;
2013-2015 годы - начальник УВД г.Уральск;
С января 2016 года - глава местной полиции Западно-Казахстанской области.
Фото с сайта mgorod.kz