Габдильашимов Толымбек Габдильашимович
Председатель Партии патриотов
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, специальность «Врач»;
Академию юриспруденции ВШП «Әділет», специальность «Юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Участковый врач, врач-хирург, заведующий отделением КазНИИ онкологии и радиологии;
Ассистент, профессор кафедры онкологии Казахского института усовершенствования врачей;
Консультант Комитета по охране здоровья Верховного Совета РК;
Заместитель заведующего отделом химических, биологических, медицинских и сельскохозяйственных наук ГАК РК;
Консультант, заведующий сектором Отдела по работе с комитетами Аппарата Сената Парламента РК;
Начальник отдела координации программ по охране здоровья матери и ребенка МЗ РК;
Заведующий сектором Центра законотворческий деятельности и мониторинга Центра законопроектной работы Аппарата Мажилиса Парламента РК;
Главный консультант Отдела законодательства Аппарата Мажилиса Парламента РК;
Заместитель заведующего Отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Аппарата Мажилиса Парламента РК;
Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по природопользованию и развитию сельских территорий Аппарата Мажилиса Парламента РК.
Медаль «Ерен еңбегі үшін».