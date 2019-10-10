Габдильашимов Толымбек Габдильашимович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, специальность «Врач»;

Академию юриспруденции ВШП «Әділет», специальность «Юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Участковый врач, врач-хирург, заведующий отделением КазНИИ онкологии и радиологии;

Ассистент, профессор кафедры онкологии Казахского института усовершенствования врачей;

Консультант Комитета по охране здоровья Верховного Совета РК;

Заместитель заведующего отделом химических, биологических, медицинских и сельскохозяйственных наук ГАК РК;

Консультант, заведующий сектором Отдела по работе с комитетами Аппарата Сената Парламента РК;

Начальник отдела координации программ по охране здоровья матери и ребенка МЗ РК;

Заведующий сектором Центра законотворческий деятельности и мониторинга Центра законопроектной работы Аппарата Мажилиса Парламента РК;

Главный консультант Отдела законодательства Аппарата Мажилиса Парламента РК;

Заместитель заведующего Отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Аппарата Мажилиса Парламента РК;

Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по природопользованию и развитию сельских территорий Аппарата Мажилиса Парламента РК.

Медаль «Ерен еңбегі үшін».