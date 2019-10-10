Финогенов Игорь Валентинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт;



В 1989 году - Академию внешней торговли СССР;

Прошел курсы обучения на факультете современного менеджмента и финансов Йоркского университета (Канада), а также в Гарвардской школе бизнеса (США).





ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1987 годы – инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования города Ленинграда;

1987-1991 годы – старший экономист Всесоюзного объединения «Энергомашэкспорт»;

1991-1993 годы – консультант, эксперт, главный эксперт Комитета по конверсии предприятий оборонного комплекса Торгово-промышленной палаты СССР, России;

1993 год – вице-президент по внешнеэкономической деятельности АО «Москва. Материалы, Технология, Строительство»;

1993-1998 годы – заместитель председателя правления, председатель правления «ТИПКО венчур банка», затем - образованного из него акционерного инвестиционно-коммерческого банка «Новая Москва»;

1998-2000 годы – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия - государственной компании «Росвооружение»;

2000-2005 годы – президент и председатель правления банка «Новая Москва» (НОМОС-банка);

2005-2006 годы – помощник министра финансов России, в этой должности занимался работой по созданию Евразийского банка развития;

2006-2015 годы – председатель правления Евразийского банка развития.

Фото с сайта rg.ru

