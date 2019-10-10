Финогенов Игорь Валентинович
Председатель совета директоров Кызыла и Варваринского
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1982 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт;
В 1989 году - Академию внешней торговли СССР;
Прошел курсы обучения на факультете современного менеджмента и финансов Йоркского университета (Канада), а также в Гарвардской школе бизнеса (США).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1982-1987 годы – инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник НПО по исследованию и проектированию энергетического оборудования города Ленинграда;
1987-1991 годы – старший экономист Всесоюзного объединения «Энергомашэкспорт»;
1991-1993 годы – консультант, эксперт, главный эксперт Комитета по конверсии предприятий оборонного комплекса Торгово-промышленной палаты СССР, России;
1993 год – вице-президент по внешнеэкономической деятельности АО «Москва. Материалы, Технология, Строительство»;
1993-1998 годы – заместитель председателя правления, председатель правления «ТИПКО венчур банка», затем - образованного из него акционерного инвестиционно-коммерческого банка «Новая Москва»;
1998-2000 годы – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия - государственной компании «Росвооружение»;
2000-2005 годы – президент и председатель правления банка «Новая Москва» (НОМОС-банка);
2005-2006 годы – помощник министра финансов России, в этой должности занимался работой по созданию Евразийского банка развития;
2006-2015 годы – председатель правления Евразийского банка развития.
Фото с сайта rg.ru