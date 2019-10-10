Федяев Антон Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплофизик».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 1993 года машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию ТЭЦ-2;

1993-2008 годы - старший машинист турбин, начальник смены турбинного цеха ТЭЦ-2 города Петропавловска, начальник смены станции управления, заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник производственно-технического отдела ТОО «Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2», заместитель главного инженера по эксплуатации ТОО «СевКазЭнерго Петропавловск»;

2008-2016 годы - руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области;

С 4 апреля 2016 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области по вопросам строительства, транспорта и автомобильных дорог.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 20 жыл» (2011 г.).





