Евниев Арман Кайратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности — агрономия, Карагандинский институт актуального образования по специальности — правоведение. Выпускник Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан по специальности — государственное управление.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1990 годы - Рабочий совхоза.

С 1990 по 1994 годы - Агроном, главный агроном совхоза «Степной» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

С 1994 по 1999 годы - Директор совхоза им. XXV Партсъезда Московского района Северо-Казахстанской области, ТОО «Новоузенское».

С 1999 по 2000 годы - Заместитель Акима района, начальник Управления сельского хозяйства Аккаинского района Северо-Казахстанской области.

С 2001 по 2002 годы - Консультант, заведующий сектором Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заведующий сектором Секретариата Комитета по экономической реформе и региональному развитию в Аппарате Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2002 по 2005 годы - Директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы - Директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 годы - Первый заместитель председателя правления СПК «Оңтүстік».

С 2008 по 2010 годы - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 годы - Заместитель Председателя Правления АО «НК «СПК «Жетісу». Заместитель Председателя Делового Совета при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан. Председатель правления Ассоциации «Казахстанский Деловой Совет АПК».

С 2013 по 2016 годы - Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы - Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2018 по 2019 годы - Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Прочие должности: Председатель совета директоров АО «Продовольственная контрактная корпорация» (11.2005-06.2006); Председатель Центрального Совета Национальной агропромышленной палаты Казахстана (11.2008); Председатель Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (с 12.03.2018). Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ак жол» (08.12.2011).

Награды: Орден «Құрмет».