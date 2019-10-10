Естай Серик Естаевич
Первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992
году окончил Алматинский энергетический институт, инженер-электрик;
В 2002
году - Казахскую государственную юридическую академию.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984 год - разнорабочий ПО «Сельхозхимия»;
1992-1993 годы - главный специалист Инвестиционный фонд «Орда»;
1993-1995 годы – вице-президент по коммерции АО «Гарант»;
1995 год - заместитель директора по МТС Автотранспортного предприятия;
1995-1996 годы - заместитель генерального директора ТОО «Уейкфилд Инспекшен Сервис ЛТД»;
1996-1998 годы - начальник отдела по реализации АО
«Шымкентгаз»;
1998-1999 годы- начальник отдела Алматинский филиал АО «Алаугаз»;
1999 год – главный инспектор энергетической таможни в Таможенных органах РК;
1999-2000 годы - старший инспектор Налоговой полиции РК;
2000-2002 годы – специалист отдела контроля за бюджетом
и закупкам, специалист департамента МТС ЗАО «Интергаз Центральная Азия»;
2002-2003 годы – начальник управления по работе с регионами, заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз»;
2003 год – главный менеджер отдела внутренней транспортировки газа и клиринга Департамента транспортировки газа и маркетинга АО «КазТрансГаз»;
2003-2004 годы – заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Интергаз Центральная Азия»;
2004 год – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз Дистрибтьюшн»;
2004-2007 годы – генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак»;
С сентября 2007 по февраль 2015 года – генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия»;
С 17 февраля 2015 года - первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз».