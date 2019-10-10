Естай Серик Естаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Алматинский энергетический институт, инженер-электрик;



В 2002 году - Казахскую государственную юридическую академию.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1984 год - разнорабочий ПО «Сельхозхимия»;

1992-1993 годы - главный специалист Инвестиционный фонд «Орда»;

1993-1995 годы – вице-президент по коммерции АО «Гарант»;

1995 год - заместитель директора по МТС Автотранспортного предприятия;

1995-1996 годы - заместитель генерального директора ТОО «Уейкфилд Инспекшен Сервис ЛТД»;

1996-1998 годы - начальник отдела по реализации АО «Шымкентгаз»;

1998-1999 годы- начальник отдела Алматинский филиал АО «Алаугаз»;

1999 год – главный инспектор энергетической таможни в Таможенных органах РК;

1999-2000 годы - старший инспектор Налоговой полиции РК;

2000-2002 годы – специалист отдела контроля за бюджетом и закупкам, специалист департамента МТС ЗАО «Интергаз Центральная Азия»;

2002-2003 годы – начальник управления по работе с регионами, заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз»;

2003 год – главный менеджер отдела внутренней транспортировки газа и клиринга Департамента транспортировки газа и маркетинга АО «КазТрансГаз»;

2003-2004 годы – заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Интергаз Центральная Азия»;

2004 год – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз Дистрибтьюшн»;

2004-2007 годы – генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак»;

С сентября 2007 по февраль 2015 года – генеральный директор АО «Интергаз Центральная Азия»;

С 17 февраля 2015 года - первый заместитель генерального директора АО «КазТрансГаз».