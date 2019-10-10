Ескендиров Самат Сапарбекович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Целиноградский сельскохозяйственный
институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.
Инженер-механик сельского хозяйства, магистр экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал помощником бригадира полеводства по технике в
колхозе имени Димитрова, ныне Тайыншинского района Северо-Казахстанской
области.
С 1994 по 2004 год - работал учредителем, директором, а затем генеральным директором ТОО «Есиль» в г. Щучинске Акмолинской области.
В августе 2004 года назначен заместителем начальника департамента сельского хозяйства и земельных отношений Северо-Казахстанской области.
С ноября 2004 по апрель 2007 года - занимал должность акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
С апреля 2007 по ноябрь 2007 года - аким Кызылжарского района.
С ноября 2007 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области.
С 2008 года - заместитель акима области по вопросам сельского хозяйства и экономики.
С апреля 2010 по сентябрь 2011 года работал первым заместителем акима Северо-Казахстанской области.
С сентября 2011по январь 2013 года - депутат Сената Парламента РК.
С 22 января 2013 года по 27 мая 2014 года - аким Северо-Казахстанской области.
Женат. Имеет двух сыновей и дочь.
Награжден орденом «Құрмет» (2007 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астанаға 10 жыл» (2008 г.).