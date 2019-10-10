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Ескендиров Самат Сапарбекович

Ескендиров Самат Сапарбекович

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ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.
Инженер-механик сельского хозяйства, магистр экономики.




ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал помощником бригадира полеводства по технике в колхозе имени Димитрова, ныне Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С 1994 по 2004 год  - работал учредителем, директором, а затем генеральным директором ТОО «Есиль» в г. Щучинске Акмолинской области.
В августе 2004 года назначен заместителем начальника департамента сельского хозяйства и земельных отношений Северо-Казахстанской области.
С ноября 2004 по апрель 2007 года - занимал должность акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
С апреля 2007 по ноябрь 2007 года - аким Кызылжарского района.
С ноября 2007 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области.
С 2008 года - заместитель акима области по вопросам сельского хозяйства и экономики.
С апреля 2010 по сентябрь 2011 года работал первым заместителем акима Северо-Казахстанской области.
С сентября 2011по январь 2013 года - депутат Сената Парламента РК.

С 22 января 2013 года по 27 мая 2014 года - аким Северо-Казахстанской области.

Женат. Имеет двух сыновей и дочь.

Награжден орденом «Құрмет» (2007 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астанаға 10 жыл» (2008 г.).




















Ескендиров Самат Сапарбекович
Ескендиров Самат Сапарбекович
Информация отсутствует
Персональная справка