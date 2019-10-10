Ескендиров Самат Сапарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

Инженер-механик сельского хозяйства, магистр экономики.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал помощником бригадира полеводства по технике в колхозе имени Димитрова, ныне Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.



С 1994 по 2004 год - работал учредителем, директором, а затем генеральным директором ТОО «Есиль» в г. Щучинске Акмолинской области.

В августе 2004 года назначен заместителем начальника департамента сельского хозяйства и земельных отношений Северо-Казахстанской области.

С ноября 2004 по апрель 2007 года - занимал должность акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

С апреля 2007 по ноябрь 2007 года - аким Кызылжарского района.

С ноября 2007 года - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

С 2008 года - заместитель акима области по вопросам сельского хозяйства и экономики.

С апреля 2010 по сентябрь 2011 года работал первым заместителем акима Северо-Казахстанской области.

С сентября 2011по январь 2013 года - депутат Сената Парламента РК.



С 22 января 2013 года по 27 мая 2014 года - аким Северо-Казахстанской области.



Женат. Имеет двух сыновей и дочь.



Награжден орденом «Құрмет» (2007 г.), юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 г.), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), «Астанаға 10 жыл» (2008 г.).