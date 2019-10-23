Есин Данияр Нурашевич
Вице-министр информации и общественного развития РК
Родился в 21 января 1981 году.
Образование:
Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя.
В 2016-2018 годы - руководитель Управления по делам религий города Астаны.
С марта 2018 года возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.
С 28 июня 2019 года назначен вице-министром Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.