Есин Данияр Нурашевич

Родился в 21 января 1981 году.

Образование:

Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя.

В 2016-2018 годы - руководитель Управления по делам религий города Астаны.

С марта 2018 года возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

С 28 июня 2019 года назначен вице-министром Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.