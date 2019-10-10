Есимова Бахыт Амангельдиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический универститет по специальности экономист;

Окончила КГУ им.Ш.Уалиханова со степенью магистр права.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2006-2007 годы - менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

2007-2008 годы - эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики»;

2008-2010 годы -начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2010-2011 годы - заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области;

2011-2013 годы - начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области;

С июня 2013 по январь 2015 года - руководитель аппарата акима Акмолинской области;

С января 2015 года - руководитель управления внутренней политики города Астаны.