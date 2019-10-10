Есимова Бахыт Амангельдиновна
Руководитель управления внутренней политики города Астаны
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2006 году окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический универститет по специальности экономист;
Окончила КГУ им.Ш.Уалиханова со степенью магистр права.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2006-2007 годы - менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;
2007-2008 годы - эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики»;
2008-2010 годы -начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
2010-2011 годы - заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области;
2011-2013 годы - начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области;
С июня 2013 по январь 2015 года - руководитель аппарата акима Акмолинской области;
С января 2015 года - руководитель управления внутренней политики города Астаны.