Есимов Ахметжан Смагулович

Родился 15 декабря 1950 года в Алма-Атинской области.

Образование:

1974 г. - окончил механический факультет Казахского сельскохозяйственного института, специализация - «Механизация процессов сельскохозяйственного производства»

1991 г. – окончил социально-политический факультет Российской Академии общественных наук, специализация - «Теория социально-политических отношений». Доктор экономических наук (1999)

С 1990 г. - первый заместитель председателя Госагропрома КазССР, а с 1991 -первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия КазССР

С 1991 по 1992 гг. – председатель Алма-Атинского областного Совета народных депутатов

С 1992 по 1994 гг. – глава Алма-Атинской областной администрации

С 1994 по 1996 гг. - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

С 1996 по 1998 гг. - Государственный Секретарь Республики Казахстан, первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - председатель Государственного комитета по инвестициям, руководитель Администрации Президента Республики Казахстан

С 1998 по 2001 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в странах Бенилюкса (Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды и Великое Герцогство Люксембург). Возглавлял Представительство Республики Казахстан в ЕС и НАТО

С 2001 по 2006 гг. - министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель Премьер-Министра

С января 2006 года по апрель 2008 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан

С апреля 2008 года по август 2015 года – аким города Алматы, председатель городского филиала партии «Нур Отан»

С августа 2015 года по декабрь 2017 года – председатель Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

С декабря 2017 года – председатель Правления АО «Самрук-Қазына»

Награды:

Награжден орденами: «Герой Труда Казахстана», «Знак Почета», Орден Дружбы, Орден «Отан», Орден «Парасат»