Есимбеков Сабр Сайлаубекович
Исполнительный секретарь по вопросам международного сотрудничества Национальной палаты предпринимателей РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений.
В 1993 году окончил аспирантуру Центра японских исследований Института востоковедения РАН.
В 1996 году окончил аспирантуру Иокогамского университета. Аспирант Иокогамского университета.
Специалист в области международных отношений со знанием японского и английского языков. Магистр международного права. Кандидат юридических наук. Аспирант ЦЯИ ИВ РАН.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1995 по 2000 годы - временный Поверенный в делах, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии.
С 2000 по 2001 годы - советник генерального директора, директор департамента управления проектами ЗАО «КазТрансОйл».
С 2001 по 2002 годы - директор департамента новых проектов ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа».
С 2002 по 2003 годы - заместитель генерального директора по развитию ЗАО «КазТрансОйл».
С 2003 по 2006 годы - исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».
С 2006 по 2007 годы - заместитель генерального директора по транспортировке АО «КазТрансОйл».
С 2007 по 2008 годы - управляющий директор по нефтегазовым проектам компании «VISOR Holding».
С 2008 по 2011 годы - исполнительный директор, директор департамента инвестиционных проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына».
С 2011 по 2012 годы - управляющий директор АО ФНБ «Самрук-Казына».
2012 - 2014 годы - президент Торгово-промышленной палаты Казахстана.
2014 год – назначен исполнительным
секретарем по вопросам международного сотрудничества Национальной палаты
предпринимателей РК.
Прочие должности:
С 2003 по 2005 годы - член совета директоров АО «КазСтройСервис».
С 2004 по 2006 годы - член совета директоров АО «KazTransCom».
С 2003 года - председатель совета директоров АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».
С 2005 года - член совета директоров АО «Международный аэропорт Атырау».
С 2012 года - член Единого координационного совета по вопросам предпринимательства Республики Казахстан.