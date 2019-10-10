Есимбеков Сабр Сайлаубекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

В 1993 году окончил аспирантуру Центра японских исследований Института востоковедения РАН.

В 1996 году окончил аспирантуру Иокогамского университета. Аспирант Иокогамского университета.

Специалист в области международных отношений со знанием японского и английского языков. Магистр международного права. Кандидат юридических наук. Аспирант ЦЯИ ИВ РАН.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 2000 годы - временный Поверенный в делах, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии.

С 2000 по 2001 годы - советник генерального директора, директор департамента управления проектами ЗАО «КазТрансОйл».

С 2001 по 2002 годы - директор департамента новых проектов ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа».

С 2002 по 2003 годы - заместитель генерального директора по развитию ЗАО «КазТрансОйл».

С 2003 по 2006 годы - исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

С 2006 по 2007 годы - заместитель генерального директора по транспортировке АО «КазТрансОйл».

С 2007 по 2008 годы - управляющий директор по нефтегазовым проектам компании «VISOR Holding».

С 2008 по 2011 годы - исполнительный директор, директор департамента инвестиционных проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына».

С 2011 по 2012 годы - управляющий директор АО ФНБ «Самрук-Казына».



2012 - 2014 годы - президент Торгово-промышленной палаты Казахстана.

2014 год – назначен исполнительным секретарем по вопросам международного сотрудничества Национальной палаты предпринимателей РК.



Прочие должности:

С 2003 по 2005 годы - член совета директоров АО «КазСтройСервис».

С 2004 по 2006 годы - член совета директоров АО «KazTransCom».

С 2003 года - председатель совета директоров АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».

С 2005 года - член совета директоров АО «Международный аэропорт Атырау».

С 2012 года - член Единого координационного совета по вопросам предпринимательства Республики Казахстан.





