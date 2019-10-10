Ешмагамбетов Жанат Болатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, горный инженер-технолог.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1993 годы – старший специалист отдела снабжения строительной фирмы «Арка» города Караганды;

1993-2006 годы – оперуполномоченный, начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2006-2007 годы – главный эксперт отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан;

2007-2008 годы – главный инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;

2008-2010 годы – начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области;

2010-2012 годы – начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Северо-Казахстанской области;

2012-2014 годы – председатель Комитета по исполнению судебных актов министерства юстиции Республики Казахстан;

2014-2016 года – директор Департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Республики Казахстан;

С 08 апреля 2016 года - заместитель министра юстиции РК.

Фото vk.com/photos199582404



