Ешмагамбетов Жанат Болатович
Вице-министр юстиции РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, горный инженер-технолог.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1993 годы – старший специалист отдела снабжения строительной фирмы «Арка» города Караганды;
1993-2006 годы – оперуполномоченный, начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
2006-2007 годы – главный эксперт отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан;
2007-2008 годы – главный инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан;
2008-2010 годы – начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Карагандинской области;
2010-2012 годы – начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Северо-Казахстанской области;
2012-2014 годы – председатель Комитета по исполнению судебных актов министерства юстиции Республики Казахстан;
2014-2016 года – директор Департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Республики Казахстан;
С 08 апреля 2016 года - заместитель министра юстиции РК.
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