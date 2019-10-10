Есетов Алимжан Анарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году с отличием окончил Евразийский национальный университет им. А.М. Гумилева по специальности экономист-международник;

Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр права .

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начинал в качестве менеджера на дочернем предприятии национальной компании«КазМунайГаз» — АО «Морская нефтяная компания«КазМуназТениз»;

В 2006 году перешел на должность эксперта-аналитика в компаниюPetroGasEnergy;

С 2007 года работал в компаниях с государственным участием на руководящих позициях, в том числе был председателем правления АО «Ипотечная организация«КазИпотека»;

В 2010 году перешел на работу в частный сектор, где создавал и руководил крупными производственными предприятиями Актюбинской и Кзылординских областей;

С 2012 года назначался на позиции независимого директора — члена совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Компания по реабилитации и управлению активами»;

С февраля 2016 года исполнял обязанности советника председателя правления ЗАО«БТА Банк»(г. Минск, Республика Беларусь);

В мае 2016 года был назначен первым заместителем председателя правления, и.о. председателя правления ЗАО«БТА Банк»;

1 декабря 2016 года решением совета директоров ЗАО«БТА Банк»(Беларусь) от 30 ноября 2016 года Алимжан Есетов вступил в должность председателя правления банка.



В рамках представленных полномочий осуществляет общее руководство банком, курирует подразделения по направлениям деятельности внутреннего аудита, банковских рисков, внутреннего и комплаенс-контроля, управления персоналом, рекламной и маркетинговой деятельности.



