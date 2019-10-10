Есенжулов Арман Бекетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия чёрных металлов»;

Получил квалификационную степень мастера делового администрирования в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Кандидат технических наук и автор научных разработок, имеет патенты, авторские свидетельства.









ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1986 году начал трудовую деятельность на Актюбинском заводе ферросплавов (в настоящее время филиал АО «ТНК «Казхром») плавильщиком цеха № 2, где прошел все ступени профессионального роста до главного инженера предприятия;

2006-2008 годы - генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (РФ), входящего в Евразийскую Группу;

В июле 2008 года возглавил Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром», входящий в Евразийскую Группу;



В сентябре 2014 года Арман Есенжулов был назначен первым вице-президентом АО «Алюминий Казахстана»;



С января 2015 года - президент, председатель правления АО «Алюминий Казахстана».

Лауреат Государственной премии РК в области науки, техники и образования, награжден орденом «Курмет», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», обладатель знака «Енбек данкы» трех степеней, является депутатом маслихата Павлодарской области.









