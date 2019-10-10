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Есенжулов Арман Бекетович

Есенжулов Арман Бекетович

президент, председатель правления АО «Алюминий Казахстана»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия чёрных металлов»;

Получил квалификационную степень мастера делового администрирования в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. 

Кандидат технических наук и автор научных разработок, имеет патенты, авторские свидетельства.







ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1986 году начал трудовую деятельность на Актюбинском заводе ферросплавов (в настоящее время филиал АО «ТНК «Казхром») плавильщиком цеха № 2, где прошел все ступени профессионального роста до главного инженера предприятия;

2006-2008 годы - генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (РФ), входящего в Евразийскую Группу;

В июле 2008 года возглавил Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром», входящий в Евразийскую Группу;

В сентябре 2014 года Арман Есенжулов был назначен первым вице-президентом АО «Алюминий Казахстана»;

С января 2015 года - президент, председатель правления АО «Алюминий Казахстана».

Лауреат Государственной премии РК в области науки, техники и образования, награжден орденом «Курмет», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», обладатель знака «Енбек данкы» трех степеней, является депутатом маслихата Павлодарской области.







Есенжулов Арман Бекетович
Есенжулов Арман Бекетович
президент, председатель правления АО «Алюминий Казахстана»
Персональная справка