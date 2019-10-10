Есентаев Тастанбек Кутжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский педагогический институт (1985), начальное военное обучение и физическое воспитание. В 2007 году окончил Казахстанско-Российский университет, юриспруденция. В 1994 году в Бангкоке прошел курс «Инструктор тренер по тайскому боксу» при Университете тайского бокса.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1991 годы – командир-воспитатель и преподаватель областной специализированной школы интерната с углубленным изучением русского языка и литературы и усиленной военно-физической подготовки.

С 1991 по 1995 годы – преподаватель допризывной военной подготовки и физической культуры средней школы.

С 1995 по 2002 годы – тренер по тайскому боксу и кикбоксингу в спортивно-профессиональном клубе «Астам» и в детско-юношеской школе единоборств Карагандинского областного комитета туризма и спорта.

С 2002 по 2009 годы – директор областной школы высшего спортивного мастерства областного комитета по делам молодежи, туризма и спорта.

С 2009 по 2012 годы – заместитель начальника, начальник государственного учреждения «Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области».

С января по апрель 2012 года – председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С апреля 2012 по март 2013 года – директор Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С марта 2013 года до ноября 2013 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

В ноябре 2013 года назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

Кроме того, он является вице-президентом Ассоциации кикбоксинга, тайского бокса и боевых искусств Республики Казахстан, судья Международной категории по кикбоксингу и тайскому боксу.

Обладатель черного пояса Дан по кикбоксингу, мастер спорта по борьбе «самбо», почетный деятель спорта Республики Казахстан, заслуженный тренер Республики Казахстан.