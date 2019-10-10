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Есентаев Тастанбек Кутжанович

Есентаев Тастанбек Кутжанович

Председатель Агентства по делам спорта и физической культуры

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Карагандинский педагогический институт (1985), начальное военное обучение и физическое воспитание. В 2007 году окончил Казахстанско-Российский университет, юриспруденция. В 1994 году в Бангкоке прошел курс «Инструктор тренер по тайскому боксу» при Университете тайского бокса. 



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1991 годы – командир-воспитатель и преподаватель областной специализированной школы интерната с углубленным изучением русского языка и литературы и усиленной военно-физической подготовки.

С 1991 по 1995 годы – преподаватель допризывной военной подготовки и физической культуры средней школы.

С 1995 по 2002 годы – тренер по тайскому боксу и кикбоксингу в спортивно-профессиональном клубе «Астам» и в детско-юношеской школе единоборств  Карагандинского областного комитета туризма и спорта.

С 2002 по 2009 годы – директор областной школы высшего спортивного мастерства областного комитета по делам молодежи, туризма и спорта.

С 2009 по 2012 годы – заместитель начальника, начальник государственного учреждения «Управление туризма, физической культуры и спорта Карагандинской области».

С января по апрель 2012 года – председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

С апреля 2012 по март 2013 года – директор Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

С марта 2013 года до ноября 2013 года – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

В ноябре 2013 года назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.

Кроме того, он является вице-президентом Ассоциации кикбоксинга, тайского бокса и боевых искусств Республики Казахстан, судья Международной категории по кикбоксингу и тайскому боксу.

Обладатель черного пояса Дан по кикбоксингу, мастер спорта по борьбе «самбо», почетный деятель спорта Республики Казахстан, заслуженный тренер Республики Казахстан. 



Есентаев Тастанбек Кутжанович
Есентаев Тастанбек Кутжанович
Председатель Агентства по делам спорта и физической культуры
Персональная справка