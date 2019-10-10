Есенбай Жандос Жанабекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и менеджмент».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2000 г. по 2001 г. работал в ЗАО «Эксимбанк Казахстан».

С 2001 г. по 2004 г. работал в АО «Банк Развития Казахстана» в должности кредитного менеджера, главного кредитного менеджера, заместителя Директора Департамента кредитования проектов.

С 2004 г. по 2009 г. занимал руководящие должности финансового директора, заместителя генерального директора на предприятиях реального сектора экономики.

С 2009 г. по 2012 г. – Заместитель Председателя Правления АО «Накопительный пенсионный фонд «ГРАНТУМ» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Председатель Правления АО ООИУПА «GRANTUM Asset Management» (Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

16 мая 2012 года решением Совета Директоров АО "БТА Банк" назначен Управляющим Директором – членом Правления;

Апрель 2014 - досрочно прекратил полномочия управляющего директора - члена правления АО "БТА Банк".