Есенбаев Мажит Тулеубекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1972 год - Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности экономист. Кандидат экономических наук, доцент.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1975 годы - экономист Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР;

1975-1979 годы - Аспирант Совета по изучению производственных сил при Госплане СССР (Москва);

1979-1981 годы - младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР;

1981-1989 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой марксистско-ленинской философии и политэкономии Карагандинского педагогического института;

1989-1991 годы - заместитель начальника Главного планово-экономического управления исполкома Карагандинского Совета народных депутатов;

1991 год - заместитель председателя исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов - председатель Комитета по экономике города Караганды;

С 1992 по декабрь1994 года - заместитель главы Карагандинской областной администрации - председатель Комитета по экономике и финансам города Караганды;

С декабря 1994 по сентябрь 1996 - начальник Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан - первый заместитель министра финансов Республики Казахстан;

С сентября 1996 по март 1997 - председатель Государственного налогового комитета Республики Казахстан;

С марта 1997 по июль 1997 - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С июля 1997 по октябрь 1999 года - аким Карагандинской области;

С октября 1999 по 29 января 2002 - министр финансов Республики Казахстан;

С 2002 года - Министр экономики и торговли РК, по истечению времени назначен Министром индустрии и торговли РК;



С 2003 года - Помощник Президента РК;



2004 - 2008 годы - Аким Акмолинской области;

С 2008 года по февраль 2012 года - Председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство);

С 11 февраля 2012 по сентябрь 2013 года -Председатель комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С 12 февраля 2014 года - Член совета директоров, Председатель правления АО «Холдинговая группа АЛМЭКС»

Семья: жена - Есенбаева Лариса Леонидовна (1963 года рождения). Имеет троих детей: сыновья- Есенбаев Санжар Мажитович (1997 года рождения), Есенбаев Назар Мажитович (1999 года рождения), дочь - Дина (1976 года рождения).

Награжден орденами «Парасат» и «Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Назарбаев».

Мастер спорта СССР по самбо, победитель первенства СССР среди юношей, трехкратный чемпион Казахстана.



