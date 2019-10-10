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Есенбаев Мажит Тулеубекович

Есенбаев Мажит Тулеубекович

Член совета директоров, Председатель правления АО «Холдинговая группа АЛМЭКС»

ОБРАЗОВАНИЕ:

1972 год - Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности экономист. Кандидат экономических наук, доцент. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1975 годы - экономист Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР;

1975-1979 годы - Аспирант Совета по изучению производственных сил при Госплане СССР (Москва);

1979-1981 годы - младший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР;

1981-1989 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой марксистско-ленинской философии и политэкономии Карагандинского педагогического института;

1989-1991 годы - заместитель начальника Главного планово-экономического управления исполкома Карагандинского Совета народных депутатов;

1991 год - заместитель председателя исполкома Карагандинского областного Совета народных депутатов - председатель Комитета по экономике города Караганды;

С 1992 по декабрь1994 года - заместитель главы Карагандинской областной администрации - председатель Комитета по экономике и финансам города Караганды;

С декабря 1994 по сентябрь 1996 - начальник Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан - первый заместитель министра финансов Республики Казахстан;

С сентября 1996 по март 1997 - председатель Государственного налогового комитета Республики Казахстан;

С марта 1997 по июль 1997 - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С июля 1997 по октябрь 1999 года - аким Карагандинской области;

С октября 1999 по 29 января 2002 - министр финансов Республики Казахстан;

С 2002 года  - Министр экономики и торговли РК, по истечению времени назначен Министром индустрии и торговли РК;

С 2003 года - Помощник Президента РК;

2004 - 2008 годы - Аким Акмолинской области;



С 2008 года по февраль 2012 года - Председатель Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство);

С 11 февраля 2012 по сентябрь 2013 года -Председатель комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

С 12 февраля  2014 года - Член совета директоров, Председатель правления АО «Холдинговая группа АЛМЭКС»

Семья: жена - Есенбаева Лариса Леонидовна (1963 года рождения). Имеет троих детей: сыновья- Есенбаев Санжар Мажитович (1997 года рождения), Есенбаев Назар Мажитович (1999 года рождения), дочь - Дина (1976 года рождения).

Награжден орденами «Парасат» и  «Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Назарбаев».

Мастер спорта СССР по самбо, победитель первенства СССР среди юношей, трехкратный чемпион Казахстана.







Есенбаев Мажит Тулеубекович
Есенбаев Мажит Тулеубекович
Член совета директоров, Председатель правления АО «Холдинговая группа АЛМЭКС»
Персональная справка