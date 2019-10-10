Есенбаев Марат Тулеубекович
Посол РК в Королевстве Таиланд и в Республике Союз Мьянма по совместительству
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1976 году окончил Московский станкостроительный институт;
В 1981 году - Аспирантуру Московского высшего технического училища, инженер-электромеханик;
Советник 2-го класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1993 годы - младший научный сотрудник КазПТИ, преподаватель, доцент, заведующий кафедрой КарПТИ;
1993-1994 годы - первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1994-1996 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США;
1996-1998 годы - советник, начальник отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1998-2000 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Таиланде;
2000-2002 годы - советник Постпредства Республики Казахстан при ООН;
2002-2004 годы - заместитель директора департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
2004-2006 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Норвегии;
2006-2008 годы - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Чехии;
2008-2010 годы - временный поверенный в делах Республики Казахстан в Норвегии;
С 2010 года - советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Нидерландах;
С мая 2013 года - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд;
С апреля 2015 года - назначен послом Казахстана в Республике Союз Мьянма по совместительству.