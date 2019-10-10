Есдуалетов Диас Рахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2010 году по программе«Болашақ» окончил Шанхайский университет Джао Тонг по специальности«Информационные технологии и телекоммуникационные системы».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в январе 2011 года. В различные годы работал в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года», АО «Национальные информационные технологии».

С 2012 по 2015 годы работал в АО «Казконтент»: специалистом, руководителем информационного аналитического центра, директором департамента управления проектами, управляющим директором по медиа проектам.

С 2015 по 2016 годы занимал должность руководителя управления в РГУ«Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.

В июле 2016 года принят на государственную службу.

С 2017 года - май 2018 года занимал должность заведующего сектором оперативной информации Информационно-аналитического Центра Канцелярии премьер-министра РК.

С 12 мая 2018 года - И.о. заместителя заведующего Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК