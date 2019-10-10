Ержанов Аманияз Касымович родился в 1960 г. в Западно-Казахстанской области.

Образование:

Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.

Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления.

Трудовая деятельность: