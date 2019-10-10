Ержанов Аманияз Касымович
Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
Ержанов Аманияз Касымович родился в 1960 г. в Западно-Казахстанской области.
Образование:
- Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.
- Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Казахскую государственную академию управления.
Трудовая деятельность:
- Трудовую деятельность начал в 1982 г. главным инженером-гидротехником совхоза Красноярский Тайпакского района Уральской области.
- В различные годы работал советником, помощником заместителя Премьер-Министра РК, директором департамента Государственного таможенного комитета РК, заведующим сектором Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией, начальником таможенного управления по Атырауской области, первым заместителем Председателя Агентства таможенного контроля РК.
- В 2005–2006 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК.
- 2006–2007 гг. — заместитель акима Карагандинской области.
- В 2007–2012 гг. — заместитель Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК, председатель Комитета промышленности МИНТ РК.
- С февраля 2012 по август 2017 г. — заместитель председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК.
- С августа 2014 г. по март 2017 г. занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК.
- С марта 2017 г. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.
- С июня 2018 года занимал должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
- С марта 2019 г. Вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.