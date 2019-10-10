Ертысбаев Ермухамет Кабиденович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Карагандинский государственный университет, исторический факультет. Кандидат исторических наук.

Доктор политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1978 по 1992 годы - Ассистент в Джезказганском пединституте; Секретарь комитета комсомола, преподаватель Карагандинского кооперативного института; Стажер-преподаватель, аспирант Московского государственного университета имени Ломоносова; Преподаватель Карагандинского кооперативного института; Заведующий кафедрой политической истории Карагандинского медицинского института.

С 1995 по 1998 годы - Советник Президента Республики Казахстан;

С 1998 по 2000 годы - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;

С 2000 по 2002 годы - Заведующий общественно-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2002 по 2006 годы - Советник Президента Республики Казахстан;

С 2006 по 2008 годы - Министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан; Министр культуры и информации Республики Казахстан;

С 2008 по 2013 годы - Советник Президента Республики Казахстан;

С 2013 по 2017 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Грузии;

С 2017 по 2019 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный Представитель при Уставных органах СНГ по совместительству;

Прочие должности: Член правления ОО «Общественный комитет по контролю за выборами Президента Республики Казахстан» (1998-1999); Член Национального совета по государственной политике при Президенте Республики Казахстан; Член Общественного совета по СМИ (информационной политике) при Президенте Республики Казахстан (с 12.2002); Член совета директоров АО «ННТХ «Самгау» (09.2007-07.2008); Член Совета по связям с маслихатами и институтами гражданского общества Фракции НДП «НУР ОТАН» при Мажилисе (27.12.2007)

Выборные должности: Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва, Народный депутат Казахской ССР (1990-1994) от Ленинского избирательного округа № 105 г. Караганды, освобожденный член Комитета по вопросам развития науки и народного образования. Исполняющий обязанности секретаря Комитета по вопросам депутатских полномочий и депутатской этике (с 07.1991 года); Кандидат в депутаты Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва (1994); Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007)

Награды: Ордена: «Құрмет» (2001), «Парасат» (2010), «За заслуги» 3-й ст. (Украина, 2008); Медали, медаль «10 лет Астане» (02.07.2008)

