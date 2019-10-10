Ертлесова Жаннат Джургалиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, по специальности математик.

Доктор экономических наук, профессор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1978 году - научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР.

С 1992 по 1993 годы - заместитель Директора по научной работе Научно-исследовательского института экономики и рыночных отношений при Государственном комитете РК по экономике.

С 1993 по 1995 годы - начальник управления Министерства экономики РК, первый заместитель министра экономики РК.

С 1995 по 1999 годы - руководитель Центра экономических реформ при Кабинете Министров РК и Правительстве РК.

С 1997 года - вице-министр финансов РК, первый вице-министр финансов.

С 1999 по 2000 годы - вице-президент ОАО «Казахтелеком».

С 2000 по 2001 годы - заместитель руководителя Администрации Президента РК.

В 2001 году - заместитель министра обороны РК.

С 2001 по 2003 годы - руководитель фирмы «Сана консалтинг».

С 2003 по 2004 годы - первый заместитель Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 по 2005 годы - управляющий директор по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз».

С 2005 по 2007 годы - председатель Управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.

В 2007 году - заместитель Председателя Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».



Председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.



Прочие должности:

С 2007 года - член Совета Директоров АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

С 2007 года - внештатный Советник Премьер-Министра Республики Казахстан.



Автор более пятидесяти научных трудов.





