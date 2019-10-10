Ермекбаев Нурлан Байузакович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С 1980 по 1981 — учеба на факультете химического машиностроения Московского института химического машиностроения (машины и технология переработки полимеров в изделия и детали). В период обучения был старостой учебной группы.

Весной 1981 года был призван в Вооруженные Силы СССР и принят в Военный Краснознамённый институт МО СССР (Восточный факультет). В период обучения состоял в ВЛКСМ, занимая должность секретаря комсомольской организации курса, был принят в члены КПСС.

По отзывам однокурсников, будучи курсантом, проявлял склонности к организационной работе, изучению тактики и основ оперативного искусства, иностранных языков и занятиям спортом.

В 1986 году с отличием окончил Военный Краснознамённый институт МО СССР (при начальнике Института Герое Советского Союза генерал-полковнике Магомеде Танкаеве) получив специальность «офицер со знанием китайского и английского языков».

В 1996 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Инженер-экономист» (заочно).

Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1984 по 1985 — служебная командировка в составе военной миссии СССР в Народной Республике Ангола.

С 1986 по 1991 — в Вооруженных силах Советского Союза проходил воинскую службу на офицерских должностях в Ошской области Киргизской ССР, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях Казахской ССР.

С обретением Республикой Казахстан независимости с 1991 по 1996 год работал во внешнеэкономических организациях, в том числе за рубежом.

С 1996 до 2001 года на руководящей работе в бизнес-структурах, возглавлял представительство ОАО «Народный банк Казахстана» в Пекине.

С 2001 до 2004 года состоял на дипломатической службе в КНР, Сингапуре. Был первым руководителем Дипмиссии Республики Казахстан в Сингапуре.

В 2004—2007 годах руководил вновь созданным Центром внешней политики Администрации Президента РК, был советником Президента РК.

C 2007 до 2010 года являлся заместителем министра иностранных дел РК.

С 2010 до 2012 года - помощник Президента РК по международным вопросам.

В разные годы руководил деятельностью рабочей группы по разработке стратегических документов, в частности Концепции внешней политики, участвовал в разработке Стратегии национальной безопасности, Концепции строительства и развития Вооруженных Сил.

В период с 2012 по 2014 возглавлял Посольства Республики Казахстан в КНР, а также Вьетнаме, КНДР (по совместительству).

С 2014 по 2016 годы работал помощником Президента — Секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.

По информации независимых наблюдателей при Нурлане Ермекбаеве проведена реорганизация Аппарата Совета безопасности и был создан Отдел обороны. Некоторые эксперты отмечают активную роль Н. Ермекбаева в создании Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, в некоторых публикациях его также называли автором идеи создания в Республике Казахстан компании «Самрук» по образцу сингапурского холдинга "Темасек".

В 2016 году — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (после резонансных террористических актов в Актобе и Алматы) принял решение создать специальное Министерство по делам религий и гражданского общества, поручив возглавить новый участок работы своему помощнику — Секретарю Совета безопасности Нурлану Ермекбаеву.

С 2016 по 2018 годы, за время пребывания Н. Ермекбаева в должности министра по делам религий и гражданского общества, реализован ряд инициатив: Президентом РК утверждена Концепция государственной политики в религиозной сфере; в Парламент направлен проект Закона о религиозной деятельности. В начале 2018 года инициировано переименование Министерства по делам религий и гражданского общества в Министерство общественного развития.

В апреле 2018 года в период принятия Закона РК «О Совете безопасности» возвращен на должность помощника Президента — Секретаря Совета безопасности, в которой состоял до августа 2018 года.

В начале августа 2018 года назначен Министром обороны Республики Казахстан.

В августе 2018 года избран Председателем Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя.

В марте 2019 года на базе Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Ел басы окончил полный курс по программе "Военное искусство". 18 марта 2019 года Указом Президента Республики Казахстан присвоено воинское звание генерал-майор.

Кандидат политических наук, автор нескольких десятков статей, соавтор книги «Казахстан и страны мира».

Имеет дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол РК.

Награды:

Ордена: "Курмет" (2005), "Парасат" (12.2015), "100 лет военной разведке"

Медали: «Участнику локальных конфликтов. Ангола» ,«За труд на благо области» ("Облысқа сіңірген еңбек үшін", распоряжением акима ЮКО №1-267 от 29.10.2012г.), «За вклад во внешнюю разведку», «За вклад в развитие оборонной и аэрокосмической промышленности», «70 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет военной разведке», «20 лет Службе внешней разведки», «20 лет Вооруженным Силам Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет КНБ РК»,памятная медаль «30 лет победы в битве за Куито Куанавале», медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе».



Нагрудные знаки: «Благодарность Президента», «Алтын үкі» за заслуги перед военной разведкой РК, Почетный знак ОДКБ I степени, «25 лет казахстанской полиции», Нагрудной знак «Союз ветеранов Анголы с мечами», ряд других юбилейных медалей и нагрудных знаков