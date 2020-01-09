Ермек Аргинов Есболович

Окончил Северо-Казахстанский Университет по специальности "Экономика и управление производством" (Диплом с отличием), Высшую школу Экономики и Политики г.Гамбурга, Германия (Гамбургский Университет) по стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" с присвоением квалификации "Мастер международного делового администрирования" (Диплом с отличием).



Трудовую деятельность начал в 1996 году в Областном Управлении Народного Банка г.Петропавловска в должности старшего оператора-контролера. В период работы в Областном Управлении Народного Банка г.Петропавловска с 1996 по 1998 г.г .занимал различные должности в направлении кредитования.



1996-1998 гг. – Северо-Казахстанский областной филиал АО "Народный Банк Казахстана", старший контролер-оператор. В период работы занимал различные должности в направлении кредитования и операционного обслуживания юридических лиц;

2000 г. – Аутсорсинговая компания "Deutsche Bank" (г.Гамбург, Германия), Бухгалтер;

2000 г. – Консалтинговая и аудиторская компания "Arthur Andersen" (г.Гамбург, Германия), Аудитор;

2000-2001 гг. – Северо-Казахстанское областное управление по поддержке малого бизнеса, Заместитель начальника;

2001-2002 гг. – ГКП "Региональный технологический парк" (Технопарк), Специалист, Заместитель директора;

2002-2003 гг. – Северо-Казахстанский областной филиал АО "Народный Банк Казахстана", Начальник отдела по работе с клиентами кредитного управления, Начальник кредитного управления;

2003-2005 гг. – Северо-Казахстанский областной филиал АО "Наурыз Банк Казахстана", Заместитель Директора, Директор;

2005-2019 гг. – ТОО "Петропавловский хлебобулочный комбинат", Генеральный директор;

2008 г. – ТОО "Казфосфат", Заместитель Председателя Правления, член Правления, член Совета Директоров;

С 2018 г. - по настоящее время – ТОО "KNG Finance" (банковский холдинг) Генеральный директор;

С 2019 г. - по настоящее время – АО "АТФБанк", Первый Заместитель Председателя Правления, член Правления АО "АТФБанк". Курирует направление IT, казначейства, управления закупок, а также деятельность HR.