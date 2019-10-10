Ермегияев Талгат Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт.

В 1996 году окончил Джорджтаунский университет США.

В 2004 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций.

Кандидат экономических наук, академик МАИ.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1998 годы - заместитель директора, исполнительный директор Алматинского отделения Международного фонда экономических и социальных реформ.

С 1998 по 2002 годы - заместитель генерального директора СП «Рахат».

В 2002 году - советник генерального директора РГП «Казахстан темир жолы».

С 2002 по 2006 годы - исполнительный директор, управляющий директор, вице-президент, управляющий директор АО «НК «Казахстан темир жолы».

С августа 2006 по февраль 2008 года - первый вице-президент ХК «Алматыкурылыс».

С февраля 2008 по апрель 2011 года - вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан.

С апреля 2011 по январь 2012 года - министр туризма и спорта Республики Казахстан.

С 2012 по 2013 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры.



С января 2013 года по 11 июня 2015 года - председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».



Прочие должности:

С июня 2008 года - председатель совета директоров АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года».

