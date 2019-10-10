Ерман Мухтар Тилдабекулы
Руководитель Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Парламента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Казахский государственный университет
имени С.М. Кирова, историк,
преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке;
В 1998 году - Казахский национальный университет имени аль-Фараби, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1986-1993 годы - ассистент, стажер Алма-Атинского архитектурно-строительного института;
1993-1999 годы - региональный менеджер компании «Яшар холдинг», г. Алматы;
1999-2005 годы - директор ГП «Алматыжарнама», г. Алматы;
2005-2006 годы - заместитель секретаря, секретарь Центрального аппарата РОО «Республиканская партия «Асар»;
2006-2008 годы - заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нур Отан», г. Астана;
С марта по ноябрь 2008 года - секретарь Центрального аппарата НДП «Нур Отан», г. Астана;
2008-2013 годы - заместитель руководителя Центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан», г. Астана;
2013-2014 годы - заместитель генерального директора «Первого канала «Евразия»;
С 2014 по 2016 год — руководитель аппарата фракции партии «Нұр Отан» в мажилисе Парламента РК.
С 2016 по 2018 год — депутат мажилиса Парламента РК шестого созыва, член фракции партии«Нұр Отан» в мажилисе Парламента РК.
14 февраля 2018 года - возглавил Комитет по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Парламента РК
Семья: женат, двое детей.