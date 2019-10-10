Еркинбаев Ержан Маликович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы;

В 2005 году - Алматинский экономический университет по специальности «Банковское дело».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2003-2005 годы под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau;

2005-2007 годы- директор отдела по развитию проектов компании Capital Partners;

2007-2009 годы - управляющий директор Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования;

2009-2013 годы - генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак»;

2013-2016 годы - генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу»;



С декабря 2016 года - директор Алматинского Государственного зоологического парка.

Женат, воспитывает сына и дочь.



Источник фото: сайт mga.kz



