Еркинбаев Ержан Маликович
Директор Алматинского Государственного зоологического парка
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы;
В 2005 году - Алматинский экономический университет по специальности «Банковское дело».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2003-2005 годы под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau;
2005-2007 годы- директор отдела по развитию проектов компании Capital Partners;
2007-2009 годы - управляющий директор Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования;
2009-2013 годы - генеральный директор горнолыжного курорта «Шымбулак»;
2013-2016 годы - генеральный директор высокогорного спорткомплекса «Медеу»;
С декабря 2016 года - директор Алматинского Государственного зоологического парка.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Источник фото: сайт mga.kz