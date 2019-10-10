Ергусаева Салтанат Убеевна
Заместитель Председателя Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 г. окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Факультет «Международные отношения», по специальности «Международное право». С 2000 по 2001 заочно обучалась в Chartered Insurance Institute, Лондон (Великобритания).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Профессиональную деятельность начала в августе 1999 г. в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел РК (г. Астана), где проработала по октябрь 1999 г. С декабря того же года по май 2002 г. работала в должности главного специалиста Департамента банковского и страхового надзора Национальный банк РК (в последующем Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)).
До августа 2008 г. занимала ряд различных должностей:
- Май 2002 — Февраль
2003,
АО «Наурыз Банк Казахстан», Юридический департамент, Главный специалист
- Февраль 2002 — Январь
2004,
ЗАО «КазТрансГазДистрибьюшн», Юридический департамент, Главный специалист
- Январь 2004 — Январь
2005
ТОО СП “Steiner und Zingermann LLP”, юридическая компания, юрист
- Сентябрь 2004 — Ноябрь
2006
АО «Альянс Банк», Юридическая служба, Начальник управления правового обеспечения деятельности банка
- Ноябрь 2006 — Август
2008
ТОО «Lex Dominus», дочерняя юридическая компания АО «Альянс Банк» (19 филиалов, штат 140 чел.), Генеральный директор
С сентября 2008 в АО «Евразийский банк» назначена Заместителем директора Юридического департамента – начальником управления правового анализа и исковой работы.
В АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с декабря 2009 г. В должности Управляющего директора — Директора Юридического департамента проработала до июля 2011 г.
В сентябре 2012 г. Решением Совета Директоров избрана на должность Заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
Координирует работу по взаимодействию с государственными органами, работу по правовым вопросам, безопасности. Курирует Юридический департамент, Департамент по взаимодействию с гос. органами и Департамент безопасности