Ергусаева Салтанат Убеевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 г. окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Факультет «Международные отношения», по специальности «Международное право». С 2000 по 2001 заочно обучалась в Chartered Insurance Institute, Лондон (Великобритания).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Профессиональную деятельность начала в августе 1999 г. в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел РК (г. Астана), где проработала по октябрь 1999 г. С декабря того же года по май 2002 г. работала в должности главного специалиста Департамента банковского и страхового надзора Национальный банк РК (в последующем Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН)).

До августа 2008 г. занимала ряд различных должностей:

Май 2002 — Февраль 2003,

АО «Наурыз Банк Казахстан», Юридический департамент, Главный специалист

АО «Наурыз Банк Казахстан», Юридический департамент, Главный специалист Февраль 2002 — Январь 2004,

ЗАО «КазТрансГазДистрибьюшн», Юридический департамент, Главный специалист

ЗАО «КазТрансГазДистрибьюшн», Юридический департамент, Главный специалист Январь 2004 — Январь 2005

ТОО СП “Steiner und Zingermann LLP”, юридическая компания, юрист

ТОО СП “Steiner und Zingermann LLP”, юридическая компания, юрист Сентябрь 2004 — Ноябрь 2006

АО «Альянс Банк», Юридическая служба, Начальник управления правового обеспечения деятельности банка

АО «Альянс Банк», Юридическая служба, Начальник управления правового обеспечения деятельности банка Ноябрь 2006 — Август 2008

ТОО «Lex Dominus», дочерняя юридическая компания АО «Альянс Банк» (19 филиалов, штат 140 чел.), Генеральный директор

С сентября 2008 в АО «Евразийский банк» назначена Заместителем директора Юридического департамента – начальником управления правового анализа и исковой работы.

В АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с декабря 2009 г. В должности Управляющего директора — Директора Юридического департамента проработала до июля 2011 г.

В сентябре 2012 г. Решением Совета Директоров избрана на должность Заместителя Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Координирует работу по взаимодействию с государственными органами, работу по правовым вопросам, безопасности. Курирует Юридический департамент, Департамент по взаимодействию с гос. органами и Департамент безопасности