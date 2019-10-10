Ергожин Даулет Едилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахскую Государственную Академию Управления, НВУЗ Институт менеджеров-экономистов по специальности экономика и менеджмент.

В 2001 году окончил Университет экономики и права по специальности правоведение.

В 2003 году Suffolk University (США) по специальности магистр Делового Администрирования.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2003 год - специалист Департамента Клиринга АО НКТН «КазТрансОйл».

С 2003 по 2005 год - заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК «КазМунайГаз».

С 2005 по 2006 годы - заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО МНК «КазМунайТениз».

В 2006 году - советник Заместителя Премьер-Министра - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 год - начальник Специализированного Отдела Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 год - вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 год - председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С февраля 2012 по ноябрь 2012 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.



2012-2014 годы - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

С августа 2014 года по ноябрь 2016 года - председатель комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан;

С ноября 2016 года - распоряжением главы государства назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК.



Прочие должности:

В 2006 году - председатель совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

В 2007 году - член совета директоров АО «Казахстанская ипотечная компания», член совета директоров АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций», член советов директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и АО «ФУР «Казына», председатель совета директоров АО «Реабилитационный фонд», член совета директоров АО «НХ «КазАгро».

В 2007 по 2008 годы - член совета директоров компании «Eurasian Natural Resources Corporation» , член совета директоров АО «НАК «Казатомпром», независимый директор Kazakhmys plc.



5 декабря 2013 года покинул совет директоров компании Казахмыс.