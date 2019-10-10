Ережепова Куляш Батихановна
ОБРАЗОВАНИЕ:
Куляш Батихановна окончила Алма-Атинский институт
народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В Казкоммерцбанке работает с 1994 года, пройдя путь от экономиста Международного управления до заместителя директора по розничному бизнесу Алматинского филиала.
Назначена на должность Управляющего директора – члена Правления в январе 2008 г.
Курируемые вопросы: административно-хозяйственная деятельность банка – строительство и ремонт новых отделений, логистика, снабжение.