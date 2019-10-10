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Ережепова Куляш Батихановна

Ережепова Куляш Батихановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Куляш Батихановна окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В Казкоммерцбанке работает с 1994 года, пройдя путь от экономиста Международного управления до заместителя директора по розничному бизнесу Алматинского филиала.

Назначена на должность Управляющего директора – члена Правления в январе 2008 г. 

Курируемые вопросы: административно-хозяйственная деятельность банка – строительство и ремонт новых отделений, логистика, снабжение.







Ережепова Куляш Батихановна
Ережепова Куляш Батихановна
Персональная справка