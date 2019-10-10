Еренчинов Данияр Кагазбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности«инженер-менеджер»;

В 2008 году — Гуманитарный университет имени Д.А. Кунаева поспециальности «юрист».

Кандидат технических наук, тема диссертации: «Технология и оборудование для финишной обработки пробок шаровых кранов обкатыванием» (2008).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1999 годы — начальник отдела сбыта, начальник управления делами филиалов, директор ТОО «Казсельмаш»; заместитель начальника, начальник управления № 1 РГП«Резерв»;

2000-2001 годы — член правления ОАО «Астана-Финанс»;

2001-2005 годы — управляющий директор ОАО «Сеймар»;

2005-2007 годы — генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Компания «Казовощпром»;

2007-2012 годы — президент акционерного общества «ДАСУ», председатель правления группы компаний «Омега-Инвест»;

2012-2014 годы — председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (с 29.10.2013 — Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан);

2014-2017 годы — председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Білім беру ісінде таланттарды тәрбиелеудегі еңбегі үшін» Министерства образования и науки РК, «За международное сотрудничество в области космонавтики» Федерального космического агентства РФ (Роскосмос).

Источник фото: сайт goscorp.kz