Ерденаев Руслан Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова, г. Москва, квалификация - экономист

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 года работал экономистом, ведущим экономистом, главным специалистом Департамента страхового надзора, Департамента банковского и страхового надзора, Департамента финансового надзора Национального Банка РК;

2004-2006 годы - начальник управления пруденциального регулирования Департамента надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями в Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2006-2009 годы - руководитель аналитических подразделений в финансовых организациях;

2009-2013 годы - управляющий директор АО «НПФ «ГНПФ»;

2013-2015 годы - заместитель председателя правления фонда АО "Единый накопительный пенсионный фонд";

С июня 2015 года - председатель правления АО "ЕНПФ".



