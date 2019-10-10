Ердебай Даурен Иманжанулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления, экономист-международник.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2001 годы - ведущий специалист в Министерстве экономики и торговли РК;

2001-2002 годы - советник заместителя премьер-министра РК;

2002-2003 годы – консультант Азиатского банка развития, заместитель директора департамента Министерства финансов РК, консультант Канцелярии Президента РК;

2003-2004 годы – заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли РК;

2004-2007 годы – первый заместитель генерального директора ТОО «SAT&Company»;

2007-2008 годы – президент АО «KazakhstanPetrochemicalIndustriesInc.»;

2008-2009 годы - генеральный директор ТОО «KazakhstanPetrochemicalIndustriesInc.»;

2009-2013 годы – председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания»;

2013-2016 годы - заместитель председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына».

С 12 января 2016 года - досрочно прекратил полномочия в качестве представителя интересов фонда «Самрук-Қазына» в совете директоров нацкомпании «КазМунайГаз».



С 24 апреля 2017 года - назначен председателем совета директоров международного аэропорта Алматы

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