Енсебаев Руслан Сатбекович

Родился 3 октября 1981 года в г. Степняк Акмолинской области. Образование высшее, в 2001 году окончил Государственный политический колледж г. Астана, в 2005 году Институт Управления, в 2013 году Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, в 2016 году АО «Международный университет информационных технологий».

Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером-системотехником 2 категории Отдела СТО, РГП «Центр информатизации финансовых систем»;

- с апреля по август 2001 года - ведущий инженер Отдела технической политики и информационного обеспечения ЗАО «Казахстан Темиржолы»;

- с 2002 по 2003 годы - ведущий инженер-системотехник сектора организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем»;

- с 2003 года по 2008 год - директор проекта развития веб-портала и шлюза электронного правительства направления по интеграционным решениям АО «Национальные информационные технологии»;

- с 2008 года по 2010 год - главный специалист Службы по электронным услугам Дирекции информационных систем филиала АО «Казахтелеком»;

- с 2010 по 2011 годы - заместитель Председателя Правления, Управляющий директор по проектному бизнесу АО «НИТ»;

- с 2011 года по 2014 год - председатель Правления АО «НИТ»;

- с апреля по июль 2014 года - заместитель председателя Правления АО «НИХ «Зерде»;

- с 2014 года по март 2016 года - председатель Правления АО «НИТ»;

- с 2016 по 2017 годы - главный директор по трансформации и кадровой политике АО «НАК Казатомпром»;

- с 2017 года по май 2018 года - председатель Правления АО «НИХ «Зерде».

Женат, воспитывает сына и трех дочерей.