Ембердиев Даулет Тазабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Родился 24 декабря 1970 года в селе Каска-су Южно-Казахстанской области. Окончил КазГУ им. аль-Фараби по специальности преподаватель казахского языка и литературы и арабского языка, в 2000 году с отличием завершил обучение в Дипломатической академии МИД РК.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Карьеру во внешнеполитическом ведомстве Казахстана начал в 1993 году. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД, в посольствах Казахстана в Узбекистане на позициях атташе, третьего, второго секретаря; в Израиле - первым секретарем, советником; в Иране на позиции советника. Также являлся Генеральным консулом Казахстана в Горгане (Иран), Временным поверенным в делах в Дипломатической миссии Казахстана в Ливане.



В период с 2008 по 2010 годы Даулет Тазабекович работал Заведующим сектором Центра Внешней политики Администрации Президента РК и был Управляющим директором «Самрук-Казына Инвест».



До своего назначения занимал должность Советника Постоянного Представительства Казахстана в ООН в Нью-Йорке, куда он был специально направлен руководством МИД РК. Период работы Даулета Тазабековича совпал в Нью-Йорке с непостоянным членством нашей страны в Совете Безопасности ООН. Его богатый опыт как сильного арабиста и уникального специалиста по Ближнему Востоку, арабскому и мусульманскому миру стали весьма полезными в деятельности Постпредства РК в ООН по решению конфликтных ситуаций на ближневосточном направлении в рамках этой мировой организации.



28 июня 2019 года Указом Главы государства назначен Послом Казахстана в Кувейте.



Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника ІІ класса.



В совершенстве владеет арабским, английским и турецким языками. Свободное говорит на персидском и иврите.



Женат, воспитывает 4 детей

